Alle partijen in Provinciale Staten willen twee ton voor Q-koortscentrum

Om een Brabants gezondheidscentrum voor Q-koorts op te tuigen, stelt de provincie twee ton beschikbaar. Dat hebben Provinciale Staten vrijdag besloten tijdens de bespreking van de begroting. Een brede groep partijen deed op initiatief van 50PLUS een voorstel om het college aan te sporen. Met het geld moet een 'kwartiermaker' aan de slag met plannen voor zo'n centrum.

Omdat het Rijk alleen universitaire ziekenhuizen buiten Brabant wil steunen, reizen patiënten nu nog naar ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam of Maastricht om daar geholpen te worden.

Eerder deze week maakten Gedeputeerde Staten bekend dat dat ze serieus overwegen om financieel bij te dragen aan een Brabants Q-koortscentrum. Lang was de hoop dat de 27 miljoen euro van het Rijk voor zo'n centrum in Brabant zou landen, maar het demissionaire kabinet gaf de voorkeur aan academische ziekenhuizen buiten de provincie.

Brabants centrum

Het college liet het daar niet bij zitten en bleef bij haar voornemen om een eigen centrum op te zetten. Brabant is de regio waar veel mensen zijn getroffen door Q-koorts, een ziekte die vooral wordt overgedragen door schapen en geiten. De eerste epidemie was in 2007. Sommige patiënten hebben langdurige klachten overgehouden aan de ziekte, zoals vermoeidheid.

De provincie moet de krachten bundelen met het ministerie van Volksgezondheid, gemeenten, zorgverzekeraars en zorginstellingen om samen een gezondheidscentrum op te zetten. Het is de bedoeling dat deze partijen ook financieel bijdragen aan het opzetten van het centrum.

Het is nu of nooit voor een Brabants Q-koortscentrum, vinden 50PLUS, D66, SP, GroenLinks, PvdA, Volt, VVD en Partij voor de Dieren. Zij deden tijdens het debat herhaaldelijk de oproep aan alle andere partijen om het voorstel te steunen, zodat Provinciale Staten als geheel achter het gezondheidscentrum staan. Uiteindelijk kregen de indieners steun van alle andere partijen en werd het voorstel unaniem aangenomen.

'Laatste kans'

Het behandelcentrum in Brabant komt waarschijnlijk in Ziekenhuis Bernhoven in Uden. De kosten daarvoor lopen waarschijnlijk in de miljoenen. Naast Q-koorts en de gevolgen van die ziekte, kunnen ook mensen die kampen met de gevolgen van een corona-infectie bij het behandelcentrum terecht.

Verantwoordelijke gedeputeerde Saskia Boelema (D66) van Gezondheid onderstreept vrijdag het belang van een behandelcentrum. "Dit is de laatste kans om dat voor deze patiëntengroep voor elkaar te krijgen."