'Door politie gezochte' Kevin van Veen is gewoon bij FC Eindhoven

Kevin van Veen is er vrijdagavond gewoon bij als FC Eindhoven tegen provinciegenoot FC Den Bosch voetbalt. In de Schotse pers wordt gemeld dat de politie de 34-jarige spits uit Eindhoven zoekt, maar dat klopt niet volgens zijn werkgever.

Van Veen had donderdag in Schotland moeten zijn voor een rechtszaak. Hij wordt verdacht van het beledigen van zijn ex-partner. De Eindhovenaar stond donderdagochtend echter op het trainingsveld van FC Eindhoven. "Het was een misverstand tussen hem en zijn advocaat", zegt directeur Peter Bijvelds van de Keuken Kampioen Divisie-club.



"Kevin is bij eerdere zittingen altijd aanwezig geweest en wilde ook bij deze zitting zijn. In zijn agenda stond alleen een andere datum. Vervelend, maar het was zeker niet bewust. Hij is er flink van geschrokken."



Van een klopjacht door de politie op Van Veen is volgens Bijvelds niets waar. Sterker nog, Van Veen zit vanavond in de selectie van FC Eindhoven dat het opneemt tegen FC Den Bosch. "Ik moet zeggen dat hij ondanks de geruchten in de media redelijk rustig is gebleven", sluit de directeur af.

Van Veen speelt sinds afgelopen zomer bij FC Eindhoven. De spits was transfervrij nadat zijn periode bij FC Groningen uitliep op een teleurstelling. De Groningers leenden hem eerst uit aan het Schotse Kilmarnock en daarna aan St. Mirren. Voor zijn periode in Groningen maakte hij indruk bij de Schotse club Motherwell. Van Veen kwam naast het voetballen regelmatig in het nieuws vanwege privézaken. Onlangs sprak hij voor de camera van ESPN openhartig over een zware periode in zijn leven.



