Ruzie na paintballen op vakantiepark: jongen (15) wordt niet vervolgd

De 15-jarige jongen die deze zomer werd aangehouden na een vechtpartij op vakantiepark De Kempervennen in Westerhoven wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM). Er is geen overtuigend bewijs dat de jongen schuldig zou zijn aan geweldpleging.

De vechtpartij ontstond donderdag 21 augustus tijdens een potje paintballen. Daarbij raakten twee Israëlische toeristen van 37 en 41 jaar gewond. Eén van hen liep een ernstige hoofdwond op en moest ter plekke behandeld worden door ambulancepersoneel.

Massale vechtpartij

Volgens de politie begon de ruzie door de manier van spelen. Dat sloeg om in een massale vechtpartij, die zich uiteindelijk verplaatste naar een terras. Daar zouden meerdere klappen zijn uitgedeeld.

Advocaat Anis Boumanjal zei eerder dat de ruzie helemaal niks te maken had met de afkomst van de toeristen. "Er waren twee groepen aan het paintballen. De groep van mijn cliënt bestond vooral uit minderjarigen. Ze speelden tegen een groep volwassenen." Dat het om Israëliërs ging wist zijn cliënt niet. "Je hebt bij zo'n spel een masker op. Dus je ziet het uiterlijk van iemand niet."

'Gemoederen verhit'

Volgens de advocaat werd er hier en daar vals gespeeld. "De gemoederen raakten verhit", zei Boumanjal destijds. "Zo werd er van heel dichtbij op de jongens geschoten." Tijdens de ruzie zou er volgens betrokkenen en getuigen gescholden zijn en zouden er discriminerende leuzen zijn geroepen.

Maar volgens het OM verliep het voorval "zeer chaotisch" en lopen de verklaringen van getuigen en de verdachte uiteen. Er zijn geen camerabeelden. Het blijft dus onduidelijk wie geweld heeft gebruikt. Daarom laat het OM de zaak tegen de jongen vallen. Voor de discriminerende opmerkingen is volgens het OM ook geen bewijs gevonden.