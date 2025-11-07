Explosief bij deur en auto beschoten en uitgebrand: sluiting huis dichtbij

Burgemeester Mark van Stappershoef van de gemeente Goirle wil een huis aan de Dorenweg voor drie maanden sluiten na een reeks incidenten. Meerdere auto's in de straat werden dinsdag beschoten, in juli ging er een explosief bij een huis af en in januari brandde een auto volledig uit op de oprit van het huis.

Een beveiligingsmedewerker van een hulporganisatie die naast het huis ligt, wilde na het ontdekken van de brand in januari de bewoners waarschuwen. Hij ademde bij zijn reddingspoging zoveel rook in dat hij naar het ziekenhuis moest.

Een paar maanden later ging bij hetzelfde huis een explosief af en dinsdag moesten agenten met kogelwerende vesten opdraven, omdat er auto's waren beschoten. Voor de burgemeester is het laatste incident de druppel en daarom heeft hij de bewoners vrijdag op de hoogte gebracht dat hij het huis voor drie maanden wil sluiten.

'Gevoel van onveiligheid'

"De veiligheid van onze inwoners staat voor mij voorop. De incidenten zijn uiterst ernstig en leiden in de buurt begrijpelijk tot gevoelens van onveiligheid", zegt de burgemeester.

De bewoners van het huis mogen bezwaar maken tegen de sluiting. Als de burgemeester het huis definitief gaat sluiten dan krijgen zij kort de tijd om het huis te verlaten en wordt het huis zichtbaar afgesloten. Het mag in de drie maanden sluiting niet meer gebruikt worden.

Handhaving houdt in deze periode extra toezicht in de straat. Omwonenden worden vrijdag ook op de hoogte gesteld van de voorgenomen sluiting.