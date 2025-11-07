Taakstraf voor bestuurder die door rood rijdt en drie mensen raakt

Een automobilist die in oktober vorig jaar een ernstig ongeluk veroorzaakte in Bergen op Zoom, heeft een taakstraf van 160 uur gekregen. De bestuurder reed door rood op de kruising van de Halsterseweg en de Randweg-Noord. Een 54-jarige fietser raakte bij het ongeval zwaargewond. De bestuurder van een brommer en een passagier werden ook geraakt.

De fietser en de bestuurder van de brommer staken een kruising over bij een fietsoversteekplaats, zij hadden groen licht. De verdachte verklaarde dat hij was afgeleid, niet naar het verkeerslicht keek en daardoor door rood was gereden. Zwaar lichamelijk letsel

De man op de fiets liep door de botsing zwaar lichamelijk letsel op. De rechter sprak van 'een wonder dat hij het ongeval had overleefd', zo is te lezen in het vonnis. Zo liep hij een klaplong op, een open beenfractuur, een schedelbasisfractuur en verschillende breuken in onder meer zijn nek en rug.

Hij moest geopereerd worden en had daarna een intensieve revalidatie. Uiteindelijk heeft hij blijvende klachten overgehouden aan het ongeval waaronder oogproblemen en gehoorverlies. Hele dagen werken zit er voor hem niet meer in. De bestuurder van de brommer liep kneuzingen op en een hersenschudding, ook de passagier raakte lichtgewond. Tien seconden afgeleid

De automobilist reed niet te hard, hij zou tussen de zestig en zeventig kilometer per uur hebben gereden reed waar zeventig kilometer is toegestaan. Uit onderzoek van de politie bleek dat hij zo'n tien seconden was afgeleid. De rechter nam in de uitspraak mee dat de bestuurder eerder in 2024 ook met justitie in aanraking kwam voor het rijden onder invloed. Bij het ongeval in Bergen op Zoom bleek al snel na het ongeval dat hij niet onder invloed was. De man heeft naast de taakstraf ook een voorwaardelijke rijontzegging gekregen van zes maanden, met een proeftijd van twee jaar. Omdat de man zijn rijbewijs nodig heeft voor z'n werk is gekozen voor een voorwaardelijke rijontzegging. Mocht de man de komende twee jaar toch de fout in gaan, dan zal z'n rijbewijs alsnog worden ingenomen.

Foto: Remco Weterings / Rijnhout Media