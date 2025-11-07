Gezin met jonge kinderen overvallen door mannen met vuurwapen

Een gezin met twee jonge kinderen is vrijdagavond overvallen door twee mannen die een vuurwapen bij zich hadden. Dat gebeurde in een huis aan de Midaslaan in Eindhoven.

De mannen kwamen rond kwart voor zeven met een vuurwapen het huis binnen. Of ze dit wapen gericht hebben op het gezin, is niet duidelijk. Een man, vrouw en twee jonge kinderen waren op het moment van de overval thuis. Zij raakten niet gewond.

Daders op de vlucht

De mannen waren een paar minuten binnen en gingen er daarna vandoor in een donkere auto. De politie is nog altijd naar hen op zoek. Of de overvallers buit hebben gemaakt, is niet duidelijk.

De technische recherche doet onderzoek naar de toedracht en achtergrond van de overval. Het team zoekt sporen en kijkt of er camerabeelden van de overval zijn.