Navigatie overslaan

Gezin met jonge kinderen overvallen door mannen met vuurwapen

Vandaag om 19:52 • Aangepast vandaag om 20:13
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink
nl
Een gezin met twee jonge kinderen is vrijdagavond overvallen door twee mannen die een vuurwapen bij zich hadden. Dat gebeurde in een huis aan de Midaslaan in Eindhoven.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

De mannen kwamen rond kwart voor zeven met een vuurwapen het huis binnen. Of ze dit wapen gericht hebben op het gezin, is niet duidelijk. Een man, vrouw en twee jonge kinderen waren op het moment van de overval thuis. Zij raakten niet gewond.

Daders op de vlucht
De mannen waren een paar minuten binnen en gingen er daarna vandoor in een donkere auto. De politie is nog altijd naar hen op zoek. Of de overvallers buit hebben gemaakt, is niet duidelijk.

De technische recherche doet onderzoek naar de toedracht en achtergrond van de overval. Het team zoekt sporen en kijkt of er camerabeelden van de overval zijn.

Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!