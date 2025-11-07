Bestuurder valt door de mand en blijkt gevangenisstraf open te hebben staan

Een automobilist is vrijdagavond behoorlijk door de mand gevallen in Eindhoven. Agenten controleerden hem en hij bleek te rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Toen zij een drugstest bij de man afnamen, sloeg deze positief uit en de bestuurder had ook nog een gevangenisstraf open staan.

