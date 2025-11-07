Advertentie
Bestuurder valt door de mand en blijkt gevangenisstraf open te hebben staan
Vandaag om 22:21
nl
Een automobilist is vrijdagavond behoorlijk door de mand gevallen in Eindhoven. Agenten controleerden hem en hij bleek te rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Toen zij een drugstest bij de man afnamen, sloeg deze positief uit en de bestuurder had ook nog een gevangenisstraf open staan.
Agenten voerden de drugstest uit, omdat de man uiterlijke kenmerken vertoonde die wezen op drugsgebruik. De bestuurder werd aangehouden voor het rijden onder invloed en toen agenten in de systemen keken, bleek hij nog een gevangenisstraf van 82 dagen te moeten uitzitten. Hij is direct ingesloten door agenten.
Advertentie
Advertentie