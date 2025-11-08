Advertentie
Twee gewonden bij steekpartij in huis, verdachte (33) aangehouden
Vandaag om 05:49 • Aangepast vandaag om 11:54
Een man (22) en vrouw (35) zijn vrijdagnacht gewond geraakt in een huis aan het Peelhof in Helmond. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht.
De melding van de steekpartij kwam rond kwart voor drie 's nachts binnen bij de hulpdiensten. Er zou een ruzie in het huis aan vooraf zijn gegaan.
Meerdere steekwonden
De slachtoffers hadden meerdere steekwonden. Ze waren allebei aanspreekbaar, zijn in het ziekenhuis behandeld en mochten daarna weer naar huis.
De politie heeft een verdachte aangehouden. Deze 33-jarige Helmonder is naar een politiebureau gebracht en vastgezet. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een 'incident in de relatiesfeer'.
