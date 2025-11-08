Twee gewonden bij steekpartij in huis, verdachte aangehouden

Een man en vrouw zijn vrijdagnacht gewond geraakt in een huis aan het Peelhof in Helmond. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Redactie Geschreven door

De melding van de steekpartij kwam rond kwart voor drie 's nachts binnen bij de hulpdiensten. Hoe ernstig de verwondingen van de slachtoffers waren, is niet bekendgemaakt maar ze waren allebei aanspreekbaar.

Verdachte

De politie heeft een verdachte aangehouden. Deze man is naar een politiebureau gebracht. Volgens de OVD van de politie zou het gaat om een incident in de huiselijke sfeer. De politie doet onderzoek naar de aanleiding voor de steekpartij.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.