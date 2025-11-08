Navigatie overslaan

Twee gewonden bij steekpartij in huis, verdachte aangehouden

Vandaag om 05:49 • Aangepast vandaag om 06:50
Een man en vrouw zijn vrijdagnacht gewond geraakt in een huis aan het Peelhof in Helmond. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht.
De melding van de steekpartij kwam rond kwart voor drie 's nachts binnen bij de hulpdiensten. Hoe ernstig de verwondingen van de slachtoffers waren, is niet bekendgemaakt maar ze waren allebei aanspreekbaar.

Verdachte
De politie heeft een verdachte aangehouden. Deze man is naar een politiebureau gebracht.

Volgens de OVD van de politie zou het gaat om een incident in de huiselijke sfeer. De politie doet onderzoek naar de aanleiding voor de steekpartij.

