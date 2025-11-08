Automobilist gewond bij botsing met politieauto, reed hard door de stad

Een automobilist is vrijdagnacht gewond geraakt bij een botsing met een politieauto op de kruising van de Van Wandelenstraat met de Hambakenweg in Den Bosch. De botsing gebeurde rond kwart voor vijf 's nachts.

Die achtervolging werd uiteindelijk door de agenten gestaakt. Wel bleven ze naar de man uitkijken in de omgeving. Toen ze hem weer zagen rijden en hem wilden laten stoppen, botste de verdachte op hen. Zijn auto kwam vervolgens zwaar beschadigd in een zijstraat tot stilstand.

Twee agenten raakten bij de aanrijding lichtgewond, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto die op de politieauto botste, is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. In die auto zaten ook nog een andere man en een vrouw. Over aanhoudingen is niets bekendgemaakt.