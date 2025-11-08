Automobilist gewond bij botsing met politieauto: 'Reed met 150 door stad'

Een automobilist is vrijdagnacht gewond geraakt bij een botsing met een politieauto op de kruising van de Van Wandelenstraat met de Hambakenweg in Den Bosch. De botsing vond rond kwart voor vijf 's nachts plaats.

De bestuurder van de auto werd achtervolgd door de politie vanwege zijn rijgedrag. Er wordt gezegd dat hij 'met een snelheid van wel 150 kilometer per uur door de stad reed'.

Die achtervolging werd uiteindelijk door de agenten gestaakt. Wel bleven ze naar de man uitkijken in de omgeving. Toen ze hem weer zagen rijden en hem wilden laten stoppen, botste de verdachte op hen. Zijn auto kwam vervolgens zwaar beschadigd in een zijstraat tot stilstand.

Agenten lichtgewond

Twee agenten raakten bij de aanrijding lichtgewond, maar zij hoefden niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.

De bestuurder van de auto die op de politieauto botste, is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. In die auto zaten ook nog een andere man en een vrouw. Over aanhoudingen is niets bekendgemaakt.