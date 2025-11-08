Youp vond padel eerst niks aan, nu reist hij als prof de wereld rond

Toen Youp de Kroon voor het eerst op de padelbaan stond, vond hij er niet veel aan. Nu, vijf jaar later, is de 21-jarige Bredanaar de beste padelspeler van Nederland en reist hij als prof de wereld rond. "Ik heb het gevoel dat er nog veel meer mogelijk is."

De Kroon tenniste in zijn jeugd, maar vijf jaar geleden maakte hij bij zijn vereniging UTPV in Ulvenhout kennis met padel. "Dat was de eerste keer eerlijk gezegd niet zo heel leuk. Door mijn tenniservaring kon ik het wel redelijk. Het bleef toch niet bij een keertje uitproberen, want samen met goede vriend en tennismaat Julian Prins heb ik het de maanden daarna nog een paar keer gedaan. Stapsgewijs werd het steeds serieuzer."



Het duo, dat in de padelwereld bekend staat als 'KroonPrins', is nu fulltime prof. "Vorig jaar heb ik mijn opleiding afgerond en stelde ik mezelf de vraag wat ik ging doen. In overleg met Julian besloten we ons vol te storten op padel. Een vetpot is het niet, maar we kunnen dankzij goede sponsoren wel leven van de sport."



Padel op topniveau betekent een volle agenda met toernooien overal ter wereld. "Van Australië tot Mexico, van de Dominicaanse Republiek tot Qatar en van Finland tot Griekenland: we zijn op zoveel mooie plekken geweest. Ja, het is een droomleven. Al kan topsport ook keihard zijn. We hebben dit seizoen een periode gehad waarin we vijf keer op rij in de eerste ronde verloren. Dan vraag je je weleens af wat je aan het doen bent."

"Deze positie voelt als een bekroning op het harde werk."

Op de wereldranglijst van de International Padel Federation staat De Kroon nu 138ste en daarmee is hij de beste Nederlander. "De Nederlandse titel hadden we al eerder gehaald, maar deze positie voelt voor mij als een bekroning op het harde werk."



Opvallend genoeg staat zijn padelpartner twaalf plekken lager. "Eerder dit jaar is hij een weekje op skivakantie geweest met zijn schoonfamilie. Met een andere partner haalde ik toen de finale. Vorig jaar liep het ook niet gelijk, want toen stond ik een tijdje langs de kant met een blessure." Door de blessure aan zijn middelvinger liep hij het WK in Qatar mis.



De top 100 is het volgende doel van De Kroon. Al beseft hij dat het geen eenvoudige stap zal worden. "Het klinkt niet ver, want wat zijn nou 38 plaatsen? De stap is wel groter dan het lijkt. Het verschil in het aantal punten op de ranglijst is heel groot (412 van De Kroon tegenover 660 van de nummer 100). We proberen de komende jaren nog beter te presteren, want we geloven erin dat we richting de top 100 kunnen. Tegen duo’s rond die plek hebben we al bewezen dat we kunnen winnen."