2 kinderen in huis bij overval: daders kwamen binnen bij bezoek familielid

De twee mannen die vrijdagavond een gewapende overval pleegden op een huis in Eindhoven, drongen de woning binnen toen een van de bewoners bij een familielid op bezoek wilde gaan. Dat meldt de politie zaterdag. In het huis waren op dat moment twee kinderen aanwezig.

De mannen kwamen rond kwart voor zeven met een vuurwapen het huis aan de Midaslaan binnen. Een man, vrouw en twee jonge kinderen waren op het moment van de overval thuis. Volgens buurtbewoners gaat het om een opa en oma en hun kleinkinderen. De mannen waren een paar minuten binnen.

De mannen gingen er daarna vandoor in een donkere auto. Er vielen geen gewonden bij de overval en het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. De politie is nog altijd op zoek naar getuigen of naar mensen die meer weten over de overval.

Verschillende buurtbewoners zijn geschrokken. "Het is schrikken. Wij hebben zelf kinderen en als je dit dan leest, dat is echt heftig", zegt een omwonende.