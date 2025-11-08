Overval op drogist door man met groot mes, dader slaat op de vlucht

Een man heeft zaterdagmiddag een overval gepleegd op een filiaal van drogist Trekpleister aan de Kerkwerve in Etten-Leur. De man had een groot keukenmes bij zich. Hij wordt nog altijd gezocht door de politie.

Het is onduidelijk of de man iets heeft buitgemaakt. De Trekpleister-winkel is tijdelijk gesloten, zo is te lezen op een briefje dat op het raam is geplakt.

Signalement

De politie heeft een signalement van hem gedeeld. Het gaat om een man tussen de twintig en dertig jaar oud. Hij heeft een donkere huidskleur en droeg een rood met zwart trainingspak.

Mensen die de man denken te hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met alarmnummer 112.