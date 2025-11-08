Overval op drogist door man met groot mes, verdachte (35) opgepakt

Een man heeft zaterdagmiddag een overval gepleegd op een filiaal van drogist Trekpleister aan de Kerkwerve in Etten-Leur. De man had een groot keukenmes bij zich. Hij ging er na de overval vandoor, rond kwart voor drie meldde de politie dat er een 35-jarige verdachte uit Breda was opgepakt.

De man wordt volgens de politie verdacht van betrokkenheid bij de overval. Het is onduidelijk of er iets iets buitgemaakt. De Trekpleister-winkel is tijdelijk gesloten, zo is te lezen op een briefje dat op het raam is geplakt.

De politie deelde na de overval, die werd gepleegd rond kwart voor een 's middags, een signalement van de dader. In het opsporingsbericht werd gewaarschuwd om de man niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.

Twee uur later werd de aanhouding van de 35-jarige Bredanaar gemeld. "Bedankt voor iedereen die heeft geholpen met uitkijken", liet de politie weten in een bericht op X.