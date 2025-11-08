Na dertig jaar stopt tv-carnavalszender van Breda ermee: 'Heel jammer'

De Bredase carnavalszender Baronie TV stopt er na dertig jaar mee. Dat maakt Stichting Baronie Media zaterdag bekend. En daarmee komt er een eind aan programma's als de Barnavalsverkiezing, D'Optochten en Café de Baronie, maar ook aan de nostalgische reclames die de vaste kijker zo op kan dreunen.

Het bestuur van Baronie TV heeft gemengde gevoelens bij de beslissing die ze hebben genomen. Stijgende kosten, minder vrijwilligers, geen uitzendmogelijkheid meer via KPN en de nieuwe mediawet doen de stichting de das om. "We willen iedereen, die in de loop der jaren heeft bijgedragen aan Baronie TV, van harte bedanken. We kijken met trots terug op alles wat we samen hebben bereikt", laat het bestuur weten.

Twee bekende gezichten en medeoprichters van de zender zijn Pim van Ginneken met z'n eeuwige kleurenpruik en Ad Romijn met een geschminkt ei op zijn kale knar. Tien jaar geleden stopte Pim bij de zender en in 2019 besloot Ad zijn rol als presentator neer te leggen. Wel bleef hij nog een aantal jaar betrokken bij het bestuur. Ook na het vertrek van dit duo bleef de zender geliefd om zijn interviews en reportages van bijzondere carnavalsmomenten in de regio Breda.

Een laatste terugblik

Veel trouwe kijkers reageren bedroeft op het besluit van het bestuur. 'Ik schrik hier enorm van... Heel heel heel erg jammer', 'Dit is een traditie die nooit zou mogen verdwijnen!' en 'Carnaval zonder Baronie TV is toch eeuwig zonde', zo klinkt het in de reacties op Facebook en Instagram.

Speciaal voor deze liefhebbers komt er nog een terugblik van de zender. "We zullen nog een laatste programma maken met een terugblik op 30 jaar Baronie TV. Dit programma zal tijdens carnaval via diverse mediakanalen worden uitgezonden", zegt de stichting.