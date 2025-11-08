Advertentie
Motorrijder ernstig gewond na botsing met busje
Vandaag om 15:35 • Aangepast vandaag om 16:40
Een motorrijder en een busje zijn zaterdagmiddag in botsing geraakt op de Spoordonkseweg in Oirschot. De bestuurder van de motor is daarbij ernstig gewond geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.
Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies is gebeurd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De motorrijder is ter plekke gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Forensische Opsporing is aanwezig om onderzoek te doen.
