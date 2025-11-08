Navigatie overslaan

Motorrijder ernstig gewond na botsing met busje

Vandaag om 15:35 • Aangepast vandaag om 16:40
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink
nl
Een motorrijder en een busje zijn zaterdagmiddag in botsing geraakt op de Spoordonkseweg in Oirschot. De bestuurder van de motor is daarbij ernstig gewond geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies is gebeurd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De motorrijder is ter plekke gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Forensische Opsporing is aanwezig om onderzoek te doen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!