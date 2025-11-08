Navigatie overslaan

Motorrijder overleden na botsing met busje

Vandaag om 15:35 • Aangepast vandaag om 18:20
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink
nl
Een 32-jarige motorrijder uit Diessen is zaterdagmiddag overleden na een botsing met een busje op de Spoordonkseweg in Oirschot. Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd. De hulpdiensten hebben hem naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij aan zijn verwondingen overleden.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond kwart over twee in de middag. Het is niet duidelijk hoe het precies is gebeurd. Forensische Opsporing is aanwezig om onderzoek te doen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!