Advertentie
Motorrijder overleden na botsing met busje
Vandaag om 15:35 • Aangepast vandaag om 18:20
nl
Een 32-jarige motorrijder uit Diessen is zaterdagmiddag overleden na een botsing met een busje op de Spoordonkseweg in Oirschot. Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd. De hulpdiensten hebben hem naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij aan zijn verwondingen overleden.
Het ongeluk gebeurde rond kwart over twee in de middag. Het is niet duidelijk hoe het precies is gebeurd. Forensische Opsporing is aanwezig om onderzoek te doen.
Advertentie
Advertentie