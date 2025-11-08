Scooterrijder raakt gewond bij ongeluk met auto

Een man op een scooter is zaterdagmiddag gebotst met een automobilist op het Brevierpad in Helmond. Het ongeluk gebeurde op een oversteekplaats. De scooterrijder raakte gewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het verkeer wordt omgeleid en de weg is in beide richtingen dicht. De politie is op de plek van het ongeluk om onderzoek te doen naar hoe het mis kon gaan.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.