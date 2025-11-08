Navigatie overslaan

Scooterrijder raakt gewond bij ongeluk met auto

Vandaag om 15:43 • Aangepast vandaag om 16:21
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Een man op een scooter is zaterdagmiddag gebotst met een automobilist op het Brevierpad in Helmond. Het ongeluk gebeurde op een oversteekplaats. De scooterrijder raakte gewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Het verkeer wordt omgeleid en de weg is in beide richtingen dicht. De politie is op de plek van het ongeluk om onderzoek te doen naar hoe het mis kon gaan.

