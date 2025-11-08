Drie verdachten van explosie in Antwerpen opgepakt in Nieuwendijk

Drie mannen die vrijdagnacht betrokken zouden zijn geweest bij een explosie in Antwerpen, zijn korte tijd later in Nieuwendijk opgepakt. Dat meldt de politie van Antwerpen. Het drietal ging in Brecht de grens naar Nederland over en werd bij Nieuwendijk aangehouden.

De explosie gebeurde kort na twee uur 's nachts bij een huis aan de Kistemaeckersstraat, in een wijk niet ver van het Antwerpse station. Na de ontploffing brak brand uit, de bewoners konden het vuur zelf blussen. Twee mensen moesten voor controle naar het ziekenhuis, omdat ze rook hadden ingeademd.

De Antwerpse politie had het signalement van de vluchtauto en van de verdachten doorgegeven aan de politie in Nederland. Volgens de Antwerpse politie had de aanslag mogelijk te maken met drugs.

Twee andere verdachten werden kort na de explosie al opgepakt. Het huis was al eerder doelwit van aanslagen, schrijft de VRT.