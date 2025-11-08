Navigatie overslaan

Jongen gewond bij steekpartij, politie zoekt groepje jongeren

Vandaag om 16:32 • Aangepast vandaag om 16:47
De jongen liep een snijwond op bij de steekpartij (archieffoto).
De jongen liep een snijwond op bij de steekpartij (archieffoto).
nl
Een jongen is vrijdagavond gewond geraakt bij een steekpartij aan het Anton van Duinkerkepark in Bergen op Zoom. Het slachtoffer was op een vriend aan het wachten toen een groep jongeren zijn kant op kwam. Een van de jongeren viel hem aan met een mes.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De steekpartij vond rond tien voor zeven 's avonds plaats. Het slachtoffer liep een snijwond op, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Volgens de politie had de groep jongeren mogelijk meerdere wapens bij zich. De politie doet onderzoek naar de steekpartij. Getuigen of mensen met camerabeelden kunnen zich bij de politie melden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!