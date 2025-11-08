Advertentie
Jongen in park aangevallen met mes, politie zoekt groepje jongeren
Gisteren om 16:32 • Aangepast vandaag om 09:26
Een jongen is vrijdagavond gewond geraakt bij een steekpartij aan het Anton van Duinkerkepark in Bergen op Zoom. Het slachtoffer was op een vriend aan het wachten toen een groep jongeren zijn kant op kwam. Een van de jongeren viel hem aan met een mes.
De steekpartij vond rond kwart voor zeven 's avonds plaats. Het slachtoffer liep een snijwond op, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
Volgens de politie had de groep jongeren mogelijk meerdere wapens bij zich. De politie doet onderzoek naar de steekpartij. Getuigen of mensen met camerabeelden kunnen zich bij de politie melden.
