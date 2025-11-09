Auto ondersteboven na kop-staartbotsing op A2, bestuurder was onder invloed

Bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Budel is zaterdagnacht een 22-jarige man uit Weert gewond geraakt. Na een kop-staartbotsing belandde een auto ondersteboven op de weg. De bestuurder en bijrijder van die auto zijn opgepakt, omdat ze onder invloed waren.

Het ongeluk gebeurde rond een uur 's nachts op de weg van Eindhoven richting Maastricht. Op foto's is te zien dat van de twee auto's weinig over is. De bestuurder van de Twingo, een 22-jarige man uit Weert, zat bekneld en is door de brandweer uit zijn auto gehaald. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

De bestuurder en de passagier in de Hyundai, die over de kop sloeg, raakten niet gewond. Deze 40-jarige man uit Lemmer en 19-jarige vrouw uit Utrecht zijn aangehouden voor het rijden onder invloed. Onderzoek moet uitwijzen wie van hen achter het stuur zat op het moment dat het ongeluk gebeurde.