Ernstig ongeluk op A2, auto ondersteboven na kop-staartbotsing
Vandaag om 05:45 • Aangepast vandaag om 06:16
Bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Budel zijn zaterdagnacht meerdere mensen gewond geraakt. Na een kop-staartbotsing belandde een auto ondersteboven op de weg.
Het ongeluk gebeurde rond een uur 's nachts op de weg van Eindhoven richting Maastricht. Op foto's is te zien dat van de twee betrokken auto's weinig over is. Vanwege de ernst van de situatie werd de weg een tijd lang afgesloten.
Meer details ontbreken vooralsnog.
