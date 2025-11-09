Schade groot na uitslaande brand bij huis: 'Hoorde eerst een knal'

Bij een huis aan het Orgelhof in Etten-Leur brak zaterdagavond brand uit. Er werden volgens de politie ook meerdere explosies gehoord.

Bij de brand is niemand gewond geraakt, maar de schade is groot. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekendgemaakt. Zondagochtend wordt technisch onderzoek verricht. De politie verzoekt getuigen zich te melden.

Vorig jaar een explosie

Op 6 december van vorig jaar was er een explosie bij de woning. Daarbij raakte de voordeur beschadigd.

Volgens bewoners in de straat woont er een man in het huis. Sommige buurtbewoners vertellen dat zij rond negen uur een harde knal hoorden en daarna vlammen in de woning zagen.