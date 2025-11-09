Dronken fatbiker van snelweg gehaald door politie: 'Levensgevaarljk'

Een fatbiker is zaterdagnacht door de politie van de snelweg gehaald in de buurt van knooppunt Batadorp. De man fietste op de vluchtstrook tegen het verkeer in.

"Levensgevaarlijk!", benadrukken agenten van de politie Best-Oirschot op Instagram. De fatbiker bleek onder invloed van alcohol. Hij heeft twee bekeuringen gekregen.

Volgens Rijkswaterstaat komt het zo'n vierduizend keer per jaar voor dat iemand met de fiets, scooter, scootmobiel of te voet op een snelweg terechtkomt. Vooral rondom grote steden als Den Bosch of Eindhoven, vertelde een woordvoerder van Rijkswaterstaat eerder aan Omroep Brabant. Iedereen die op de snelweg zit en daar niets te zoeken heeft wordt 'snelwegwandelaar' genoemd, dus ook als je op de scooter of de fiets zit.

85-jarige man in brommobiel

Afgelopen september werd een voetganger bij Waalwijk van de snelweg gehaald. Hij zou aan de politie hebben verklaard onderweg naar Duitsland te zijn.

In juni werd een 85-jarige man in een brommobiel van de snelweg gehaald. Hij reed met 40 kilometer per uur op de snelweg en werd door de politie van de weg gehaald.

Dodelijk ongeluk

Dat het ook gruwelijk mis kan gaan, bleek eind september toen een 29-jarige vrouw de A59 bij Waalwijk wilde oversteken. Ze werd aangereden en kwam in de berm langs de weg terecht. Daar overleed ze.

De 29-jarige vrouw woonde volgens de politie in een hotel voor arbeidsmigranten in Waalwijk: