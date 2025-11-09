Advertentie
Illegaal vuurwerk in beslag genomen na overlast, huis doorzocht
Vandaag om 09:10
Na veel meldingen van vuurwerkoverlast en een ruzie zaterdagavond en -nacht in Werkendam heeft de politie illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat melden wijkagenten op Instagram,
De politie ging na de vele meldingen met meerdere mensen naar Werkendam. Daar werden vervolgens veel jongeren gecontroleerd. Het gevonden vuurwerk leidde de agenten naar een huis in Werkendam. Dat is doorzocht. "De zaken worden voorgedragen aan het Openbaar Ministerie", laten de wijkagenten weten op Instagram.
