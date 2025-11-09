Vrouw uit Oss in 'kritieke toestand naar ziekenhuis' na schietpartij

Een 24-jarige vrouw uit Oss is zaterdagnacht gewond geraakt bij een schietpartij in Rotterdam. De vrouw is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een 28-jarige man uit Nijmegen is aangehouden.

De schietpartij gebeurde in of bij een auto. De vrouw is na de schietpartij gereanimeerd door hulpdiensten. De 28-jarige verdachte uit Nijmegen stond bij het slachtoffer en is aangehouden.

De politie zoekt nog een andere verdacht. Die is na de schietpartij weggerend.

Schoten gelost

De schietpartij vond rond kwart voor twee plaats het Kralingseplein. Eerder sprak de politie over twee opgepakte mensen. De tweede arrestant bleek niets met de schietpartij te maken te hebben.

Op beelden is te zien dat de hulpdiensten een gedeelte van de weg op het knooppunt hadden afgezet. Er waren meerdere ambulances, een brandweerauto en politiewagens uitgerukt. Ook werd er met een helikopter gezocht.

Een auto is met een bergingsauto van de weg gehaald.