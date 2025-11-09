Gezin Inge van der Heijden emotioneel en trots na titel: 'Ze was zo sterk'

Volop zenuwen en daarna emoties. De Europese titel veldrijden van Inge van der Heijden uit Schaijk deed veel met haar familie. Broer Bjorn noemt het kampioenschap een droom voor het gezin. "Een prachtige beloning voor al het werk wat erin zit."

Bjorn is er, net als zijn broer Maik, vader Marcel en moeder Annemieke vaak bij als Inge een wedstrijd fietst. Bij het EK kon de vader van een jonge dochter niet in het Belgische Middelkerke aanwezig zijn, maar moest hij het doen met de live-uitzending op televisie. "Ik was onrustiger dan normaal. Tot de finish was ik zo zenuwachtig en toen de winst een feit was, kwamen de emoties", zegt hij een dag na de winst. Het EK werd eerder deze week meerdere keren besproken aan onder andere de eettafel. "Lucinda Brand was de topfavoriete. Maar Inge reed zo sterk en foutloos, dat niemand haar in kon halen. Deze Europese titel is een hele dikke vis die ze vangt. Ze was al bij eerdere grote wedstrijden zo dichtbij, maar dan waren er altijd anderen die de prijzen kaapten. Op het WK was ze bijvoorbeeld vierde, daar praat niemand over. Overigens zijn we ook trots op Inge als ze niet wint hoor." De band tussen Inge, haar broers en ouders is hecht. "Ik heb vroeger wedstrijden gefietst, dus ik weet hoe belangrijk het is dat er vertrouwde mensen zijn die je helpen", zegt Bjorn. "Toen ik stopte, ben ik mijn broer Maik gaan helpen en daarna samen onze Inge."

Hij vervolgt: "Mama is bijvoorbeeld ook heel belangrijk. Elke keer als Inge terug is van een wedstrijd of training, gaan alle vieze kleren in de wasmachine. Het leven van ons gezin staat in het teken van haar carrière, zeker in een crossseizoen. Inge moet het natuurlijk doen op de fiets, wij proberen haar zo goed mogelijk te ontzorgen."

Inge van der Heijden op het podium na haar EK-winst (foto: Organgepictures).

In Schaijk werd de tuin van Inge en haar familie zaterdagavond versierd door buren en vrienden. "Laat in de avond kwamen ze thuis, toen hebben we een biertje gedronken. Zondagmiddag is er nog een feestje, maar dinsdag staat de volgende wedstrijd op het programma. Na het seizoen houden we een groot feest." Inge van der Heijden sloot zich op zevenjarige leeftijd aan bij Wielervereniging Uden. Voorzitter Tjerry van Schijndel is enorm trots op de Europees kampioene. "In de club-app kwam de ene felicitatie na de andere voorbij. Inge is niet alleen een geweldig kampioene, maar net als de rest van het gezin heel betrokken. Als we haar om een gunst vragen en als ze tijd heeft, dan werkt ze altijd mee. Dat zorgt ervoor dat ieder lid haar kent en trots is op deze prestatie."

"Ze mag volmondig zeggen dat ze de sterkste was."

De titel kwam voor Van Schijndel niet helemaal als een verrassing. "Als je naar haar prestaties kijkt, dan zie je dat ze de stap naar de absolute top al had gemaakt. Ze was dan wel niet de topfavoriete, maar als je het podium kunt halen, kun je met een goede dag ook winnen. Achteraf mag Inge volmondig zeggen dat ze de sterkste was." De voorzitter van Wielervereniging Uden, de club die op 24 januari 2026 het NK veldrijden jeugd organiseert, sluit niet uit dat er meer mooie overwinninge volgen. “Soms komen talenten heel snel en dan zijn ze vaak snel weer weg. Inge is een voorbeeld van een topsporter die zich stap voor stap in een hele goede omgeving heeft ontwikkeld. Er zit zeker nog meer in.”