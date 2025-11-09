Navigatie overslaan
VIDEO

Staat koning winter voor de deur? Onze weerman weet het

Vandaag om 16:30 • Aangepast vandaag om 17:02
Koud weer is in zicht (archieffoto: Jan Roelof Middeldorp).
IJsbloemen op het raam, dauwdruppels op het gras en een knisperend geluid van sneeuw onder je voeten. Dit soort winterse taferelen lijken dit weekend nog heel ver weg, maar wie weet zitten we er volgend weekend een stuk kouder bij. Tot en met donderdag blijft het heel zacht. De dagen daarna kan de koude lucht uit het noorden zomaar eens zorgen voor temperaturen onder het vriespunt.
Danique Pals & Freek van der Venne

Volgens Jeroen Elferink, meteoroloog van Weerplaza, is het tot en met donderdag nog zacht met zo'n 18 tot 19 graden. Dat is hoger dan normaal in deze tijd van het jaar, maar het wordt frisser. "Over anderhalve week wordt het wel kouder. Dat is zeker zo. Er komt vanuit het noorden koude lucht onze kant op. En dan is de vraag welke lucht het gaat winnen, de warme of de koude lucht. Dat is een hele lastige. Onze computers hebben er veel moeite mee."

En of er ook echt sneeuw gaat vallen? "Het is een beetje met hagel schieten", zegt hij. "Mochten de koudere luchten het winnen dan kunnen we nachtvorst hebben volgend weekend. En als er die week daarna neerslag valt zou het een winters karakter kunnen hebben."

2 centimeter
De laatste keer dat er sneeuw viel was begin dit jaar. In Volkel werden twee hele centimeters sneeuw gemeten op 9 januari. Tot veel gedoe leidde het toen niet, maar het zorgde wel voor mooie foto's.

Hoe ziet Brabant er in de sneeuw ook alweer uit? Nou, zo:

