Bussen moeten file kunnen omzeilen, daarom wordt vluchtstrook A2 aangepakt

Rijkswaterstaat (RWS) begint deze maandag met werkzaamheden op de vluchtstrook van de snelweg A2, zodat vanaf komend jaar bussen tussen knooppunt Leenderheide en Leende de drukke spits kunnen omzeilen. Daarmee wordt ASML beter bereikbaar en het gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd.

Rijkswaterstaat begint maandag met het afzetten van de vluchtstrook. De werkzaamheden vinden voornamelijk buiten de spits plaats zodat er zo min mogelijk overlast is voor weggebruikers.

Op het traject worden vier pechhavens aangelegd met genoeg verlichting. Daarnaast wordt bij viaduct Heezerhut de doorsteek volledig verhard en zo geschikt gemaakt voor de bus.

Ook worden er speciale borden geplaatst zodat weggebruikers weten dat er bij file een bus op de vluchtstrook mag rijden. Op 12 december van dit jaar hoopt RWS klaar te zijn met de werkzaamheden. Niet alleen op de A2 wordt een traject geschikt gemaakt voor de bus. In 2026 worden ook delen van de A50 aangepakt.