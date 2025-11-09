Er staat geen maat op PSV: 1-5 zege op AZ

PSV heeft zonder moeite afgerekend met AZ. In Alkmaar leidde de Eindhovense ploeg zondag na dertig minuten al met 0-3, waarna het uiteindelijk 1-5 werd. Een belangrijke overwinning voor PSV, dat zo het gat met AZ vergroot tot zeven punten. Guus Til was de man van de wedstrijd met een hattrick.

Vijf minuten later lag de tweede er al in voor de Eindhovenaren. Ismael Saibari legde de bal klaar voor Til, die geen fout maakte. Eerst werd er gevlagd voor buitenspel, maar dat zag de VAR anders en dus stond het al snel 0-2 voor PSV.

PSV schoot uit de startblokken, of je kan zeggen dat het in het zadel werd geholpen door AZ-goalie Rome-Jayden Owuso-Oduro. Hij schoof de bal in de 5e minuut in de voeten van Mauro Júnior en de Braziliaan liet deze megakans niet onbenut.

PSV-trainer Peter Bosz lijkt eindelijk een vaste elf gevonden te hebben, want voor de vierde wedstrijd op rij stuurde hij dezelfde elf namen het veld in. Guus Til kreeg nog altijd de voorkeur boven Ricardo Pepi in de punt van de aanval.

Riante voorsprong

PSV speelde AZ van het kastje naar de muur en binnen het half uur stond de 0-3 al op het scorebord. Júnior stuurde Til weg met een prachtige hoge steekbal. De spits van PSV kapte AZ-verdediger Wouter Goes uit en kon alleen op Owuso-Oduro af. Til bleef koel en knalde PSV's derde in de korte hoek binnen.

AZ kwam amper voor de goal van Matej Kovar en de drie punten leken al in de tas voor PSV. Maar toen was daar ineens de aanvoerder van de Alkmaarders, Sven Mijnans. Een zwabberbal van hem was voor Kovar te moeilijk om te keren, al leek het een houdbare inzet. En zo werd ruststand 1-3.

De tweede helft was lang niet zo spectaculair als de eerste 45 minuten. Opvallend was wel dat PSV-spits Ivan Perisic het aan de stok kreeg met Goes, de verdediger van AZ die wel vaker in de clinch ligt met zijn tegenstanders.

Heel veel uitgespeelde kansen bleven lang uit. Gelukkig beschikt Bosz over een aantal spelers met uitzonderlijke kwaliteiten. Een van die spelers is Joey Veerman. Hij kreeg rond de 60e minuut de bal op de rand van de zestien aangespeeld van Dennis Man en rondde feilloos af.

Til voltooide in de extra tijd met een kopbal zijn hattrick en bepaalde hiermee de eindstand op 1-5. Zijn derde treffer betekende dat de aanvalsleider de wedstrijdbal mee naar huis mag nemen.

Brabantse derby

Door deze overwinning komt PSV op 31 punten uit twaalf wedstrijden. Daarmee bezet de regerend kampioen tijdelijk de eerste plaats. Feyenoord speelt later deze zondagavond nog tegen Go Ahead Eagles en komt bij een overwinning op hetzelfde aantal punten als PSV.

Komende week ligt de competitie stil in verband met interlandvoetbal. Het Nederlands elftal, met Jerdy Schouten in de selectie, kan zich de komende week plaatsen voor het WK. De eerstvolgende wedstrijd van PSV staat gepland op 22 november. Dan is de Brabantse kraker bij NAC de volgende horde voor de Eindhovenaren.