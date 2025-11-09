Kind heeft enorme berg vuurwerk op zijn kamer, ouder alarmeert politie

Op de slaapkamer van een kind heeft de politie zaterdag een enorme hoeveelheid vuurwerk gevonden. Een alerte ouder had het explosieve spul ontdekt, zo meldt de politie Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden op haar Facebookpagina.

Redactie Geschreven door

Het vuurwerk was illegaal en in België gekocht. Door de melding van een van de ouders is volgens de politie een gevaarlijke situatie voorkomen. Het spul is opgehaald en zal worden afgevoerd.

Het is niet bekend of de eigenaar van het vuurwerk een straf boven het hoofd hangt.

Een deel van het in beslaggenomen vuurwerk (foto: politie Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden op Facebook).