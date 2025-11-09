Advertentie
Kind heeft enorme berg vuurwerk op zijn kamer, ouder alarmeert politie
Gisteren om 17:58 • Aangepast vandaag om 12:31
nl
Op de slaapkamer van een kind heeft de politie zaterdag een enorme hoeveelheid vuurwerk gevonden. Een alerte ouder had het explosieve spul ontdekt, zo meldt de politie Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden op haar Facebookpagina.
Het vuurwerk was illegaal en in België gekocht. Door de melding van een van de ouders is volgens de politie een gevaarlijke situatie voorkomen. Het spul is opgehaald en zal worden afgevoerd.
Het is niet bekend of de eigenaar van het vuurwerk een straf boven het hoofd hangt.
Advertentie
Advertentie