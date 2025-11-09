Navigatie overslaan

Vuurwerk op slaapkamer kind: ouder alarmeert de politie

Vandaag om 17:58
Een deel van het vuurwerk, uitgestald op een politiebureau (foto: politie Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden op Facebook).
Op de slaapkamer van een kind heeft de politie zaterdag een enorme hoeveelheid vuurwerk gevonden. Een alerte ouder had het explosieve spul ontdekt, zo meldt de politie Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden op haar Facebookpagina.
Het vuurwerk was illegaal en in België gekocht. Door de melding van een van de ouders is volgens de politie een gevaarlijke situatie voorkomen. Het spul is opgehaald en zal worden afgevoerd.

Het is niet bekend of de eigenaar van het vuurwerk op een sanctie kan rekenen.

Een deel van het in beslaggenomen vuurwerk (foto: politie Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden op Facebook).
