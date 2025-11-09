Brigitte (57) vermist sinds zaterdag: grote zorgen bij familie en politie

De 57-jarige Brigitte uit Oss wordt sinds zaterdagmorgen vermist. Haar familie en de politie maken zich grote zorgen over haar welzijn, zo maakt de politie zondagavond bekend.

De vrouw vertrok zaterdagochtend om zeven uur in haar Toyota Aygo met onbekende bestemming, zonder haar mobiele telefoon en pinpas. Ze woont in een appartement in Oss, maar verbleef ook vaak bij haar moeder in Berghem.

Brigitte heeft een mager postuur en is ongeveer 1,80 meter lang. Ze heeft kort stekelig haar. Ze draagt een zwarte broek en vermoedelijk een bordeauxkleurig jack.

Haar familie en de politie willen weten wie de vrouw sinds zaterdagmorgen heeft gezien in de buurt van Oss en/of Berghem. Wellicht heeft iemand haar auto ergens geparkeerd zien staan. Het gaat om een witte Toyota Aygo met het kenteken JJ-534-Z.

Mensen die meer weten wordt gevraagd contact op te nemen met de politie (0900-8844/0800-7000).






