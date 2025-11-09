Documentaire over Spookslot en 'hubs' van NAC: dit gebeurde er deze week

Van de 'Regiohubs' van NAC Breda om het clubgevoel te verspreiden buiten de stadsgrenzen tot een documentaire over het iconische Spookslot in de Efteling. Dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

In de herfst van 1944 ging Radio Herrijzend Nederland de lucht in vanuit bevrijd Brabant. De zender bracht nieuws, muziek en geheime codeberichten voor het verzet. Nu is er een boek verschenen over deze historische radiozender die hoop gaf tijdens de bevrijding.

NAC Breda wil haar clubgevoel verspreiden buiten de stadsgrenzen door 'Regiohubs' op te zetten. De eerste hub komt in Zeeland, waar Gert-Jan van Leiden is aangesteld als coördinator. NAC wil zo de band met het achterland versterken en meer maatschappelijke impact maken.

Sharon Chin-Ten-Fung liet een tatoeage van de New York skyline zetten als eerbetoon aan haar favoriete stad. Na haar eerste bezoek als au-pair bleef ze terugkeren naar de metropool, zelfs na haar scheiding voor een helende solo-trip.

Een documentaire over het iconische Spookslot in de Efteling is nu te zien op Brabant+. Filmmaker Sander Roeling legde de geschiedenis vast voordat de attractie werd gesloopt.

