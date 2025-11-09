Baltovenaars zetten jongeren in beweging: 'Dit zijn mooie kansen'

Een baltovenaar, zo mag Nasser El Jackson met recht worden genoemd. De voormalig wereldkampioen straatvoetbal is een bekende verschijning in Tilburg-Noord. Om iets terug te doen voor zijn wijk begeleidde hij een groep van acht jongeren die deze zondagmiddag een drukbezocht straatvoetbalevent organiseerden. “Nasser is echt een held, die man kan zo goed voetballen”, zegt de 11-jarige Yasin.

Nasser El Jackson, de artiestennaam van Nasser El Hajoui, kan veel met een bal. Heel veel. Met zijn groundmoves werd hij al twee keer wereldkampioen. Voor ongeveer zestig jongeren uit Tilburg-Noord gaf hij zondagmiddag een korte voetbalshow. Ook de 14-jarige Hasmieu liet zien over bijzondere voetbalkwaliteiten te beschikken. De Tilburgse tiener werd in de zomer van dit jaar - onder zijn artiestennaam Hasmieu El Jackson - wereldkampioen panna knock-out.

Hasmieu was er niet alleen om trucs te laten zien: hij was een van de acht jongeren die het straatvoetbalevent hadden opgezet. De jongste van het gezelschap zelfs. “Toen Nasser me benaderde, vond ik het direct een goed idee", vertelt Hasmieu. "Samen met een leuke groep uit Tilburg-Noord leerden we in acht weken hoe we een event moesten organiseren. Met succes, want er zijn veel jongens en meiden die zich hebben aangemeld. Het traject was heel leerzaam, dit helpt me voor de rest van mijn leven.” De Tilburgse straatvoetballer ziet in El Jackson een rolmodel. Hasmieu: “Sowieso heb ik veel aan Nasser te danken. Ik ken hem al jaren en als voetballer leert hij me allerlei dingen. Ook zaken buiten het voetbal om, zoals socialiseren met andere mensen. Ik hoop dat onze band nog vele jaren verder gaat.”

Hasmieu, wereldkampioen panna knock-out (foto: Leon Voskamp).

Tilburg-Noord staat bekend als een stadsdeel met de nodige problemen. Als het nieuws wordt gehaald, is dat niet altijd vanwege positieve zaken. El Jackson is een kind van de wijk en wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de jeugd. Met trots kijkt hij dan ook naar Hasmieu en de zeven andere jongeren van het project. Maar ook naar alle voetballers die het tegen elkaar opnamen in de zaal of in de pannakooi. “Ik noem de jongens van het project acht lokale helden. Getalenteerde jongens met allen een andere achtergrond. De ene zit op school, de ander werkt, een derde wil jongerenwerker worden. Allemaal jongens die nieuwsgierig zijn en skills willen leren. Ze hadden nog nooit een toernooi georganiseerd en daar was creativiteit voor nodig. In de toekomst kunnen ze met een certificaat vaker worden ingezet bij toernooien, dat zijn mooie kansen voor ze. Daar zet ik me graag voor in.”

Tilburg Het project werd eerder succesvol georganiseerd in Rotterdam, Assen en Delft. Met steun van het BrabantSport Fonds lukte het Nasser el Jackson om het project naar zijn eigen stad te halen.