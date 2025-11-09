Navigatie overslaan

Vrouw (24) overleden na schietpartij, man aangehouden

Vandaag om 21:35 • Aangepast vandaag om 22:39
De schietpartij vond plaats in of bij een auto (foto: MediaTV).
De 24-jarige vrouw uit Oss die zaterdagnacht gewond raakte bij een schietpartij in Rotterdam is zondag overleden. De politie heeft zaterdagnacht vanwege die schietpartij een 28-jarige man uit Nijmegen aangehouden. Er wordt nog naar een tweede verdachte gezocht.
Een woordvoerder van de politie Rotterdam bevestigt zondagavond dat 'het slachtoffer aan het eind van de middag is overleden in het ziekenhuis'.

De schietpartij vond rond kwart voor twee 's nachts plaats op het Kralingseplein in of bij een auto. Er werden meerdere ambulances, een brandweerauto en politiewagens ingezet. Ook is met een politiehelikopter gezocht. De vrouw werd op de plek van de schietpartij gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Tweede verdachte is weggerend
De politie sprak eerder over twee opgepakte mensen. De tweede arrestant bleek niets met de schietpartij te maken te hebben. De politie is nog wel op zoek naar een tweede verdachte die na de schietpartij is weggerend. Ook vraagt de politie iedereen die iets gezien of gehoord heeft zich te melden.

