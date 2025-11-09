Navigatie overslaan

Jongen (17) met nepwapen aangehouden, 'levensgevaarlijk' waarschuwt politie

Gisteren om 22:42 • Aangepast vandaag om 12:35
Het neppe pistool (foto: Politie Basisteam Weerijs/X).
Een 17-jarige jongen is zondagavond in Etten-Leur aangehouden omdat hij een neppistool bij zich had. Iemand zag de jongeman met het vuurwapen fietsen en schakelde de politie in.
Redactie

De politie ging op zoek naar de fietser. "Bij aantreffen van de jongen werd inderdaad een nepwapen aangetroffen. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt", zegt de politie op X.

"Het is levensgevaarlijk om met nepwapens de straat op te gaan. Zeker als ze op afstand echt lijken. Wij handelen in ons optreden alsof deze wapens echt zijn. Met alle mogelijke gevolgen van dien voor de verdachte!"

