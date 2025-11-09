112-nieuws: Overlastgevende jongeren op de bon geslingerd • Auto in vlammen na vermoedelijke aanrijding

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07:52 Overlastgevende jongeren op de bon geslingerd Acht jongeren zijn vrijdagavond bekeurd door de politie. Zij zorgden voor overlast in het Hein de Witpark in Gemert. Lees verder Archieffoto.

06:16 Auto in vlammen na vermoedelijke aanrijding Een auto is maandagnacht in Den Bosch in vlammen opgegaan, nadat er vermoedelijk een ander voertuig tegenaan was gereden. Lees verder Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

06:07 Man valt met fiets in sloot en raakt ernstig gewond Een man was maandagnacht rond half drie op weg naar huis toen hij in het buitengebied van Someren met zijn fiets in een sloot viel. Hij raakte hierbij ernstig gewond. Lees verder Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink

06:01 Auto in vlammen op, vermoedelijk brandstichting Een auto is in maandagnacht aan de Goorstraat in Geldrop volledig afgebrand. Op beelden zou te zien zijn dat de auto in brand vliegt, waarna een persoon vlucht. Lees verder Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink

05:55 Enorme explosie, voordeur Italiaanse winkel en restaurant vernield Bewoners in het centrum van Nuenen werden maandagochtend rond vijf uur opgeschrikt door een enorme explosie. De deur van een Italiaanse delicatessenzaak en pizzeria werd hierbij volledig vernield. Het explosief zat op de deur geplakt. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.

05:46 Zeven gewonden bij botsing in mist Een auto is op de Leemskuilenweg in De Mortel achter op een bestelbus gereden. Het ongeluk gebeurde zondagavond rond elf uur. Zeven mensen raakten gewond waarvan er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. Lees verder Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink