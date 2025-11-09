Advertentie
112-nieuws: Overlastgevende jongeren op de bon geslingerd • Auto in vlammen na vermoedelijke aanrijding
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:52
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
07:52
Overlastgevende jongeren op de bon geslingerd
Acht jongeren zijn vrijdagavond bekeurd door de politie. Zij zorgden voor overlast in het Hein de Witpark in Gemert.
06:16
Auto in vlammen na vermoedelijke aanrijding
Een auto is maandagnacht in Den Bosch in vlammen opgegaan, nadat er vermoedelijk een ander voertuig tegenaan was gereden.
06:07
Man valt met fiets in sloot en raakt ernstig gewond
Een man was maandagnacht rond half drie op weg naar huis toen hij in het buitengebied van Someren met zijn fiets in een sloot viel. Hij raakte hierbij ernstig gewond.
06:01
Auto in vlammen op, vermoedelijk brandstichting
Een auto is in maandagnacht aan de Goorstraat in Geldrop volledig afgebrand. Op beelden zou te zien zijn dat de auto in brand vliegt, waarna een persoon vlucht.
05:55
Enorme explosie, voordeur Italiaanse winkel en restaurant vernield
Bewoners in het centrum van Nuenen werden maandagochtend rond vijf uur opgeschrikt door een enorme explosie. De deur van een Italiaanse delicatessenzaak en pizzeria werd hierbij volledig vernield. Het explosief zat op de deur geplakt.
05:46
Zeven gewonden bij botsing in mist
Een auto is op de Leemskuilenweg in De Mortel achter op een bestelbus gereden. Het ongeluk gebeurde zondagavond rond elf uur. Zeven mensen raakten gewond waarvan er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht.
05:37
Vrouw gewond na botsing tegen boom
Een automobiliste is zondagavond gewond geraakt nadat ze met haar auto tegen een boom reed op de Beeklaan in Halsteren.
