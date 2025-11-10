Enorme explosie, voordeur Italiaanse winkel en restaurant vernield

Bewoners in het centrum van Nuenen werden maandagochtend rond vijf uur opgeschrikt door een enorme explosie. De deur van een Italiaanse delicatessenzaak en pizzeria werd hierbij volledig vernield. Het explosief zat op de deur geplakt.

Boven de winkel/restaurant zitten enkele appartementen, alle bewoners kwamen met de schrik vrij. Er is een flink gebied voor de zaak afgesloten voor de veiligheid. Een teamleider Explosieven Verkenning is onderweg om samen met zijn collega’s te kijken of de situatie veilig is. Daarna zal er sporenonderzoek worden gedaan door de politie.

Foto: Persbureau Heitink.