Vechter Bas Rutten in film 'The Smashing Machine' met Dwayne Johnson

Bij het grote publiek is hij misschien geen bekende naam, maar binnen de vechtsportwereld heeft hij al lang zijn sporen verdiend. De in Tilburg geboren Bas Rutten werd UFC-zwaargewichtkampioen, won drie keer King of Pancrase en is nu te zien in de Hollywoodfilm 'The Smashing Machine', naast wereldsterren Dwayne Johnson en Emily Blunt.

Femke van Bree Geschreven door

Cor Hemmers, jarenlang Ruttens trainer, kijkt daar niet van op. “Ik ontmoette Bas in 1986, tijdens een kickboksgala dat ik organiseerde in zaal Vianden in Breda”, zegt hij. “Ik zocht nog naar iets om de avond te vullen. Bas trad toen samen met een vriend op met een acrobatische act op muziek, maar dan met vechtbewegingen." Voor zo’n honderd gulden wilde Rutten samen met zijn vriend wel optreden. “Hij viel mij meteen op”, zegt Hemmers. “Hij was een acrobaat met de kwaliteiten van een vechter – een sportman én een stuntman in één. Het verbaast me niets dat hij het zover heeft geschopt in Amerika.”

Wie is Bas Rutten? Bas Rutten wordt in de MMA-wereld gezien als een legende in de sport. De Tilburger begon zijn vechtsportcarrière met kickboksen, maar maakte al snel de overstap naar MMA, Mixed martial arts (Engels voor gemengde gevechtskunsten). Hij werd vooral bekend door zijn successen in de UFC (Ultimate Fighting Championship), waar hij in 1999 de UFC Heavyweight Championship titel veroverde en die met succes verdedigde. Rutten stond als vechter bekend om zijn onorthodoxe vechtstijl. In 2006 stond hij voor het laatst in de ring. Daarna werd hij al snel een graag geziene gast en spreker in de MMA-wereld. 'El Guapo', zoals zijn bijnaam luidt, is nog altijd een populaire MMA-commentator en televisiepersoonlijkheid in de Verenigde Staten.

De film waarin Rutten nu te zien is, getiteld ‘The Smashing Machine’, vertelt het levensverhaal van Mark Kerr, een van de grondleggers van het moderne MMA, Mixed Martial Arts. Dwayne 'The Rock' Johnson speelt Kerr, die op het hoogtepunt van zijn carrière kampte met een verslaving aan pijnstillers. Het is een reuzeproductie. En daarin is een speciale rol weggelegd voor Tilburger Rutten. Al hoefde de voormalig MMA-vechter niet in de huid van een ander te kruipen om deze rol te spelen. Na zijn eigen vechtsportcarrière was Rutten ook even trainer van Mark Kerr. In de film speelt hij dus zichzelf, maar dan 25 jaar geleden.

“Het is echt Brabants kickboksen op het grote doek.”

“Wat zo leuk is aan 'het zichzelf spelen', is dat je daardoor echt het kickboksen uit Breda gaat terugzien”, vertelt Hemmers. “Technieken die ik hem toen leerde, heeft hij later weer doorgegeven aan Mark Kerr. En die technieken zie je nu terug in de film. Het is echt Brabants kickboksen op het grote doek.” ‘The Smashing Machine’ is sinds 6 november te zien in Nederlandse bioscopen.

Vlnr: Bas Rutten, Cor Hemmers en zijn stiefzoons Ramon en Carlo Dekkers bij de molen in Zevenbergen (foto: Cor Hemmers).