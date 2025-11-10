Hij deed het tóch, Jan Biggel vindt de liefde op vakantie: 'Wel wennen'
Pina colada’s tanken in de zon, hier en daar een beetje - al dan niet wat vals - zingen en vooral heel veel eten. De bekende artiestenreizen liegen er niet om. Zoals zo vaak ging Biggel ook afgelopen week op pad, dit keer met zeshonderd fans in zijn kielzog naar Turkije.
“Het was geweldig, jongen! Ik zat daar in m’n korte broek, 28 graden, en zweette me helemaal kapot", schatert Biggel maandag in alle vroegte bij radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. Hij is net weer terug van de artiestenreis, vakantie zoals hij het noemt, en krokant aangebakken weer op Brabantse bodem. “Nou, nou, nou, wat had ik het toch goed, joh.”
"De vakantie was helemaal leuk, want ik heb dus een leuk vrouwke leren kennen", zegt de altijd goedlachse volkszanger. "Ik moet er wel aan wennen joh, het is wel lang geleden."
"Toen hebben we een beetje staan buurten en sloeg de vonk over.”
“Ik zat op een gegeven moment in een bus met wat vrienden en er had er eentje zo’n jukeboxje bij", vertelt hij over het moment waarop het gebeurde. "De muziek ging aan, we kregen de microfoon van de chauffeur en we hebben twee uur lang in die bus zitten zingen en kwallen.”
Ook zijn nieuwe vlam zat in de bus. “We gingen daarna met z’n allen op stap. Toen hebben we een beetje staan buurten en sloeg de vonk over", giechelt Biggel als een verliefd schooljongetje. “Ik ben er echt ontzettend blij mee, het is echt een leuk vrouwke, witte nie? Ik denk nou, deze hou ik.”
Zelf had hij niet verwacht op een artiestenreis de liefde van zijn leven tegen te komen. Maar toch, die pina colada's en het Turkse zonnetje wakkerde de hartstocht flink aan. “Ik had de moed al lang opgegeven. Ik dacht: die zal wel nie bestaan, hè”, lacht Jan. “Maar ze heeft me goed te pakken. Het ging wel heel snel allemaal.”
"Ik hoef niet zo’n jong ding.”
Hoewel de zanger furore maakt met hits als Ons moeder zeej nog en Ik war op blauw gestart, vervalt hij niet in het rockster-cliché van de zanger met het jonge bruidje. “Ze is van ongeveer dezelfde leeftijd. Ik hoef niet zo’n jong ding”, zegt hij erover.
De tortelduifjes hadden het flink naar hun zin tijdens de vakantie. Op foto’s is te zien hoe ze romantisch schuifelen in het Turkse maanlicht en samen welgeteld zeven cocktails te lijf gaan. “Ja, da vind ik mooi om te zien,” zegt hij lachend. En wat blijkt: eenmaal weer thuis is Biggel zelfs een ware romanticus. “Ik ben vroeg opgestaan, heb boterhammetjes voor haar gesmeerd en haar daarna naar d’r werk gebracht", zegt hij trots. “Ja, da vind ik mooi om te doen.”
In het voorjaar trekt de zanger weer naar de camping, zoals hij graag doet, dit keer mét gezelschap. "Ze hebben me al vaker proberen te koppelen, maar dit is toch veel leuker”, vindt hij. Voor het eerst in lange tijd kan er weer eens een tweede tuinstoeltje uitgeklapt worden: "Dat is wel de bedoeling, ja."