Hij deed het tóch, Jan Biggel vindt de liefde op vakantie: 'Wel wennen'

Jan Biggel had het zelf niet voor mogelijk gehouden, maar op een artiestenreis in Turkije sloeg Cupido toch écht toe. De zanger uit Liempde is tot over zijn oren verliefd. Waar er normaal vooral bitterballen en bier rond dwarrelen in zijn buik, hebben die nu plaatsgemaakt voor vlinders.

Pina colada’s tanken in de zon, hier en daar een beetje - al dan niet wat vals - zingen en vooral heel veel eten. De bekende artiestenreizen liegen er niet om. Zoals zo vaak ging Biggel ook afgelopen week op pad, dit keer met zeshonderd fans in zijn kielzog naar Turkije. “Het was geweldig, jongen! Ik zat daar in m’n korte broek, 28 graden, en zweette me helemaal kapot", schatert Biggel maandag in alle vroegte bij radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. Hij is net weer terug van de artiestenreis, vakantie zoals hij het noemt, en krokant aangebakken weer op Brabantse bodem. “Nou, nou, nou, wat had ik het toch goed, joh.” "De vakantie was helemaal leuk, want ik heb dus een leuk vrouwke leren kennen", zegt de altijd goedlachse volkszanger. "Ik moet er wel aan wennen joh, het is wel lang geleden."

"Toen hebben we een beetje staan buurten en sloeg de vonk over.”

“Ik zat op een gegeven moment in een bus met wat vrienden en er had er eentje zo’n jukeboxje bij", vertelt hij over het moment waarop het gebeurde. "De muziek ging aan, we kregen de microfoon van de chauffeur en we hebben twee uur lang in die bus zitten zingen en kwallen.” Ook zijn nieuwe vlam zat in de bus. “We gingen daarna met z’n allen op stap. Toen hebben we een beetje staan buurten en sloeg de vonk over", giechelt Biggel als een verliefd schooljongetje. “Ik ben er echt ontzettend blij mee, het is echt een leuk vrouwke, witte nie? Ik denk nou, deze hou ik.”

Jan waagt een dansje met zijn sweetheart (foto: Facebook).

Zelf had hij niet verwacht op een artiestenreis de liefde van zijn leven tegen te komen. Maar toch, die pina colada's en het Turkse zonnetje wakkerde de hartstocht flink aan. “Ik had de moed al lang opgegeven. Ik dacht: die zal wel nie bestaan, hè”, lacht Jan. “Maar ze heeft me goed te pakken. Het ging wel heel snel allemaal.”

"Ik hoef niet zo’n jong ding.”