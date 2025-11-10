Agressieve man valt meerdere mensen aan bij tankstation

Een man heeft maandagochtend in Tilburg meerdere mensen aangevallen. Dat gebeurde naast de Ringbaan-West ter hoogte van het Nassauplein. De man was onder invloed van drugs en niet tot bedaren te brengen. Uiteindelijk is hij door een grote groep agenten tegen de grond gewerkt. Hulpverleners moesten hem verdoven om hem onder controle te krijgen.

De politie kreeg in de ochtend een melding van een man die ter hoogte van het tankstation aan de Ringbaan-West verschillende mensen zou hebben aangevallen. Geen van de slachtoffers raakte gewond, een aantal van hen stond te huilen bij het tankstation en was zichtbaar geëmotioneerd.

Na de aanvallen rende de man de drukke Ringbaan op. De politie rukte groots uit om hem onder controle te krijgen. Tien politieauto’s kwamen ter plaatse en een groep agenten wist de man uiteindelijk met veel moeite te overmeesteren.

De man bleef schreeuwen en was niet te kalmeren. Ook bleek hij aardig sterk, verschillende agenten moesten bovenop hem gaan zitten om hem tegen de grond te houden.

Spuit

Ambulancepersoneel diende hem uiteindelijk een spuit met kalmeringsmiddel toe. Daarna konden agenten hem op een brancard vastmaken. En vervolgens is hij onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

Veel voorbijgangers hebben het tafereel zien gebeuren. De politie heeft korte tijd een rijstrook afgesloten.