Willy en René zien een 'weergaloos' PSV, maar ze blijven ook kritisch

Zelf AZ vermorzelen en op dezelfde dag Ajax én Feyenoord zien verliezen: het was een mooie zondag voor PSV én de gebroeders Van de Kerkhof. De manier waarop PSV in Alkmaar AZ versloeg, maakte grote indruk op de clubiconen uit Helmond. "Het was weergaloos, soms speelde PSV zelfs 'gallery play' tegen AZ", zegt Willy enthousiast. En hoewel Guus Til de grote man was bij PSV met drie doelpunten is de discussie wie er in de spits moet staan voor de gebroeders nog niet beslecht.

"Het was een mooie pot met een geweldige Til, als je drie keer scoort ben je de man van de wedstrijd", zegt René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Til met Saibari is een gouden combinatie, maar ik denk dat Saibari en Pepi samen ook heel goed kunnen spelen. Ik zou toch een keertje met Pepi in de basis beginnen." Broer Willy gelooft zijn oren bijna niet: "Ik denk dat René zijn trainersdiploma in moet leveren. Zolang het goed gaat moet je Til gewoon laten staan. En dit blijft ook goed gaan. Als ze niet geblesseerd raken, blijven we het hele seizoen met dit elftal spelen." Willy zegt het terwijl hij best snapt dat het voor Pepi vervelend is dat hij het ook dit seizoen weer met invalbeurten moet doen. "Maar er zijn meer spelers die vinden dat ze moeten spelen. Maar ze moeten zich aanpassen", zegt hij ook.

De broers blijven intussen kritisch op de foutjes die achterin gemaakt worden: "Die moeten eruit. Als zij 2-3 maken krijg je nog een hele andere wedstrijd." René is vooral ongelukkig met het slordige meevoetballen van keeper Kovar. "Hij flikt het weer, meerdere keren. Het liep goed af, terwijl het ons direct een doelpunt opleverde toen zijn collega aan de andere kant hetzelfde deed."

"Scheidsrechters zes weken op vakantie sturen!"

Een van de opvallendste momenten van het weekend was de goal van Ajax-spits Wout Weghorst die tot zijn woede werd afgekeurd, op voorspraak van de VAR. "Ik was het wel een beetje met Weghorst eens", zegt René. "Makkelie stond er bovenop en liet doorspelen, dan moet je bij je beslissing blijven. Maar ik was wel blij dat-ie werd afgekeurd." Willy is een andere mening toegedaan: "Het was een mooie goal van Weghorst, maar er ging een overtreding aan vooraf. Dus terecht afgekeurd." René heeft zich sowieso behoorlijk geërgerd aan scheidsrechters. "Bij Twente-Telstar was er ook een schandalige rode kaart. En die Martens bij Volendam-NAC was echt schandalig. Ze moeten Martens en Makkelie samen zes weken op vakantie sturen en dan in januari weer laten beginnen. Het scheidsrechterskorps is niet in vorm en eigenlijk ook niet capabel." Komende week ligt de competitie stil, vanwege de interlandbreak. Oranje speelt tegen Polen en Litouwen en in de selectie zit in de persoon van Jerdy Schouten maar één PSV'er. Willy en René begrijpen wel dat Feyenoorder Luciano Valente er voor het eerst bijzit maar René had eigenlijk liever Joey Veerman gezien. "Veerman doet het prima bij PSV. Hij doet wat hij moet doen en ik had hem graag bij het Nederlands Elftal gezien."