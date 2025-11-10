Figuren uit het Sprookjesbos sieren de decemberzegels: 'Droom die uitkomt'

Langnek, Hans en Grietje of Kleinduimpje op je kerstkaarten? Dit jaar kan het. De hoofdfiguren uit het Sprookjesbos van de Efteling sieren de jaarlijkse decemberzegels van PostNL.

Jaarlijks brengt het postbedrijf speciale postzegels uit waarmee iedereen familie, vrienden en bekenden de beste wensen voor de feestdagen kan overbrengen. En dit jaar zijn de tien verschillende zegels geïnspireerd op figuren uit het Sprookjesbos in de Efteling.

"Tijdens een bezoek aan de Efteling worden onze gasten verbonden door de kracht van verhalen. Met het versturen van een kaart kun je dezelfde verbinding aangaan, alleen dan door een persoonlijk verhaal", zegt Sander de Bruijn, manager Ontwerp en Beleving van het attractiepark.

De Bruijn maakte het ontwerp voor de zegels. "Voor mij een droom die uitkomt", zegt hij erover. "Ik hoop dat de sprookjesachtige zegels inspireren om wat vaker het contact te maken door een kaartje te sturen, ook na de feestdagen."

Postkantoor in de Efteling

Wie een kaart met een Efteling-zgel wil versturen, kan dit vanaf maandag 1 december ook doen vanuit het park zelf. Op die dag opent in de Efteling een speciaal postkantoor op het Anton Pieckplein. Hier kunnen bezoekers gratis een kaart schrijven en direct versturen. Het postkantoor blijft ook na de feestdagen open.