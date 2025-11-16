Scheidsrechter Herman (80) fluit al 40 jaar zonder rode kaart uit te delen

Bij vv Bavel kennen ze hem allemaal. Niet omdat hij de meeste doelpunten maakt, maar omdat hij al meer dan veertig jaar bepaalt of die doelpunten überhaupt tellen. Herman van der Made is 80 jaar oud en nog elk weekend staat hij met zijn fluit en gele en rode kaarten op het veld. "Zolang ik kan rennen, ben ik scheidsrechter. Heel simpel."

"Jullie blijven van elkaar af, he", zegt Herman tegen twee kemphanen tijdens de wedstrijd van jongens O14-2 van Bavel tegen Moerse Boys. "Duidelijk? Goed, opnieuw een corner dan." Nee, met scheidsrechter Herman van der Made nemen spelers ook na ruim veertig jaar geen loopje. Met zijn geheel eigen stijl houdt hij in zijn kanariegele pak de boel kort. Een arbiter van weinig woorden en een strenge blik.

"Voetbal is ruwer geworden en respect is soms ver te zoeken."

"Gele kaarten horen erbij natuurlijk, maar een rode kaart heb ik in al die jaren nauwelijks hoeven geven", vertelt de 80-jarige. "Je kan beter even stilstaan bij de situatie en uitleg geven. En mensen ook de ruimte geven om even af te koelen."

Hij herinnert zich één moment waarop hij dat letterlijk toepaste. Een speler bleef in een wedstrijd te fel, zowel in woorden als in spel, en Herman besloot dat het genoeg was. "Ik stuurde hem van het veld en zei: 'wegwezen, ga jij maar douchen'. Hij vertrok gefrustreerd, maar stond tien minuten later weer aan de zijlijn. Gedoucht, kalm en in zijn voetbalshirt. Hij vroeg of hij weer mee kon doen. Dat vind ik goed, want hij was afgekoeld en zo konden we samen weer verder."

Herman doet de toss bij Bavel-Moerse Boys (foto: Ronald Sträter).

Toch merkt Herman, die ooit als KNVB-scheidsrechter begon maar nu alleen nog op het eigen sportpark fluit, dat de sport anders is geworden. "Op zich is aan leidinggeven niet veel veranderd", zegt hij. "Maar het voetbal is ruwer geworden en respect is soms ver te zoeken. Vroeger gaven spelers je na de wedstrijd altijd een hand. Nu soms niet. Maar goed, dat laat ik dan maar van me afglijden." Herman laat er zijn hobby niet door verpesten. Ondanks zijn leeftijd fluit hij elke zaterdag nog altijd twee wedstrijden. Tot voor kort deed hij er zelfs drie op een dag. "Dat lukt conditioneel nog wel, maar je moet soms ook wat anders doen op een dag. Maar ik kan nog steeds een sprintje trekken hoor!"

"Bewegen is belangrijk, want als je stil gaat zitten, word je oud. En dat wil ik niet."

Een 13-jarige speler van vv Bavel beaamt dat. "Hij is best oud, maar heeft wel een goede conditie voor zijn leeftijd." Ook tegenstander Syb van Moerse Boys is tevreden. "Hij geeft eerlijk aan wat hij vindt en hij trekt niemand voor. Dat is belangrijk." Maar dat Herman met zijn 80 jaar nog probleemloos meeloopt, komt niet vanzelf. Hij traint zichzelf daar dagelijks voor. "Ik loop zeker tien kilometer per dag en ik fiets veel. Dat is gewoon onderdeel van de dag. Bewegen is belangrijk, want als je stil gaat zitten, word je oud. En dat wil ik niet." Aan stoppen denkt hij dan ook nog zeker niet. "Natuurlijk weet ik dat het een keer ophoudt, maar nu kan het nog. En zolang dat zo is, sta ik op zaterdag op het veld." En daar zijn ze bij vv Bavel maar al te blij mee.