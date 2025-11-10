Carnavalsvereniging springt in gat dat Baronie TV achterlaat: 'Een kans'

Het doek van de Bredase carnavalszender Baronie TV viel afgelopen weekend na dertig jaar. Door stijgende kosten, leegloop van vrijwilligers en geen uitzendmogelijkheid is de zender genoodzaakt om te stoppen. Maar liefhebbers van carnaval hoeven niet lang verdrietig te zijn: CV De Spuitgasten heeft maandag bekendgemaakt het gat van Baronie TV vol overtuiging te gaan vullen. Ze komen met een splinternieuwe carnavalszender die de traditie in ere moet houden en deze tegelijkertijd nieuw leven in moet blazen.

Waar het nieuws van Baronie TV voor velen als het einde van een tijdperk voelt, ziet de Bredase carnavalsvereniging het als een kans. Ze willen de rijke carnavalstraditie in het Kielegat op televisie levend houden. “Baronie TV heeft dertig jaar lang fantastisch werk verricht en een onuitwisbare stempel gedrukt op het Bredase medialandschap", zegt Job de Jongh, de frontman van de nieuwe zender. “Met onze zender willen we die traditie niet alleen eren, maar ook vernieuwen. Met frisse energie, moderne middelen en natuurlijk een flinke dosis lol.”

Baronie TV werd in 1996 opgericht en groeide door de jaren heen uit tot een team van circa zestig vrijwilligers. Zij maakten vijf dagen per jaar 'de Baronie TV carnavalsmarathon' om het carnaval in Breda vast te leggen.