Carnavalsvereniging springt in gat dat Baronie TV achterlaat: 'Een kans'
Waar het nieuws van Baronie TV voor velen als het einde van een tijdperk voelt, ziet de Bredase carnavalsvereniging het als een kans. Ze willen de rijke carnavalstraditie in het Kielegat op televisie levend houden.
“Baronie TV heeft dertig jaar lang fantastisch werk verricht en een onuitwisbare stempel gedrukt op het Bredase medialandschap", zegt Job de Jongh, de frontman van de nieuwe zender. “Met onze zender willen we die traditie niet alleen eren, maar ook vernieuwen. Met frisse energie, moderne middelen en natuurlijk een flinke dosis lol.”
Baronie TV werd in 1996 opgericht en groeide door de jaren heen uit tot een team van circa zestig vrijwilligers. Zij maakten vijf dagen per jaar 'de Baronie TV carnavalsmarathon' om het carnaval in Breda vast te leggen.
De nieuwe zender gaat Abdera TV heten, waarmee wordt verwezen naar de oude carnavalsnaam van Breda. "Het wordt het nieuwe thuiskanaal voor alles wat met het Bredase carnaval te maken heeft, maar zich afzet tegen alles wat met protocol en de Prins te maken heeft", laat CV de Spuitgasten weten.
Volledig draaiend zal de zender in februari nog niet zijn. Komend jaar zal het voornamelijk nog gaan om spontane live uitzendingen op de socialmediakanalen van de zender. Het is uiteindelijk de bedoeling dat iedereen, waar ze ook zijn, van de uitzendingen kan meegenieten.
Gemengde gevoelens
Het bestuur van Baronie TV liet zaterdag weten gemengde gevoelens te hebben bij de beslissing die het heeft genomen. Stijgende kosten, minder vrijwilligers, geen uitzendmogelijkheid meer via KPN en de nieuwe Mediawet deden de stichting de das om.
Speciaal voor de liefhebbers van Baronie TV wordt tijdens carnaval wel een laatste programma gemaakt. Tijdens die uitzending kan men nog een keer genieten van de Prinsenontvangsten, optochten en bijzonder momenten van de afgelopen dertig jaar.