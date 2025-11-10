Navigatie overslaan

Station op de schop, wéér geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht

Vandaag om 13:44 • Aangepast vandaag om 14:10
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.
nl
Reizigers die komend weekend tussen Den Bosch en Utrecht moeten reizen, zullen opnieuw genoegen moeten nemen met een snelbus. Vanwege werkzaamheden op station Culemborg rijden er geen treinen tussen de twee steden.
Profielfoto van Cas Bergs
Geschreven door
Cas Bergs

Het Gelderse station Culemborg gaat dit weekend flink op de schop. Perrons worden verbreed, trappen vervangen en wachtruimtes verwijderd. Dat alles zorgt ervoor dat treinen die vanuit Brabant naar Utrecht rijden niet kunnen passeren.

De NS zet snelbussen in tussen Den Bosch en Utrecht. Reizigers vanuit Den Bosch werden vorige week ook al getroffen door een langdurige storing op het spoor. Een intercity botste op 30 oktober tussen Geldermalsen en Den Bosch op een vrachtwagen vol peren die vaststond op een spoorwegovergang.

Op het moment van de klap zaten er ruim vijfhonderd mensen in de trein. Vijf mensen raakten lichtgewond. De schade aan het spoor bleek enorm, waardoor er toen tussen de twee steden ruim een week geen treinen reden.

Bekijk hier de beelden van het ongeluk:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!