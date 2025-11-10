Station op de schop, wéér geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht

Reizigers die komend weekend tussen Den Bosch en Utrecht moeten reizen, zullen opnieuw genoegen moeten nemen met een snelbus. Vanwege werkzaamheden op station Culemborg rijden er geen treinen tussen de twee steden.

Het Gelderse station Culemborg gaat dit weekend flink op de schop. Perrons worden verbreed, trappen vervangen en wachtruimtes verwijderd. Dat alles zorgt ervoor dat treinen die vanuit Brabant naar Utrecht rijden niet kunnen passeren.

De NS zet snelbussen in tussen Den Bosch en Utrecht. Reizigers vanuit Den Bosch werden vorige week ook al getroffen door een langdurige storing op het spoor. Een intercity botste op 30 oktober tussen Geldermalsen en Den Bosch op een vrachtwagen vol peren die vaststond op een spoorwegovergang.

Op het moment van de klap zaten er ruim vijfhonderd mensen in de trein. Vijf mensen raakten lichtgewond. De schade aan het spoor bleek enorm, waardoor er toen tussen de twee steden ruim een week geen treinen reden.

Bekijk hier de beelden van het ongeluk: