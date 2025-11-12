De waterschapsbelasting stijgt volgend jaar, dit betekent het voor jou

Huishoudens in onze provincie gaan in 2026 meer waterschapsbelasting betalen. De reden? Er is geld nodig om onder meer veilige dijken te bouwen en rioolwater te zuiveren, zeggen de waterschappen. Hoeveel meer je gaat betalen, hebben we voor je op een rijtje gezet.

Waterschap Brabantse Delta

Iemand in een eenpersoonshuurwoning betaalt in 2026, 172 euro. Dat is 11 euro meer dan in 2025, een stijging van 6,9 procent.

Een gezin met een koopwoning (WOZ-waarde 370.000 euro) betaalt in 2026, 449 euro. Dat is 7 euro meer dan in 2025, een stijging van 1,6 procent.

Een agrarisch bedrijf (50 hectare) betaalt in 2026 6240 euro. Dat is 1108 euro meer dan in 2025, een stijging van 21,6 procent.

Volgens Brabantse Delta gaan waarde en omvang van landbouwgrond zwaarder meewegen in de verdeling van de kosten, waardoor boeren en eigenaren van ongebouwd land relatief meer gaan betalen dan voorheen.

Waterschap Rivierenland***

Iemand in een eenpersoonshuurwoning betaalt in 2026, 224 euro. Dat is 12 euro meer dan in 2025, een stijging van 5,6 procent.

Een gezin met een koopwoning (WOZ-waarde 370.000 euro) betaalt in 2026, 531 euro. Dat is 44 euro meer dan in 2025, een stijging van 9 procent.

Een agrarisch bedrijf (60 hectare) betaalt in 2026, 7959 euro. Dat is 719 euro meer dan in 2025, een stijging van 9,9 procent.

***De nieuwe tarieven worden op 21 november vastgesteld

Waarom stijgen de prijzen?

Kostenstijgingen én klimaatverandering spelen een grote rol. Er zijn maatregelen nodig om beter om te gaan met extreem weer, zoals droogte en wateroverlast. Ook moeten dijken worden versterkt, onder meer langs de Maas.

Daarnaast investeren de waterschappen in het zuiveren van rioolwater, om bijvoorbeeld medicijnresten en PFAS uit afvalwater te verwijderen. Ook gaat geld naar digitale veiligheid en innovaties, zoals een innovatielab in Breda.

Waarom verschillen de tarieven per waterschap?

Elk waterschap bepaalt zijn eigen tarieven. Volgens de Unie van Waterschappen komt dat door verschillen tussen gebieden: hoogte, verstedelijking, kwetsbare natuur en het aantal kilometers dijk.

Kort gezegd: boeren en burgers gaan overal meer betalen, maar de stijging verschilt per waterschap.