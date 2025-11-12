De waterschapsbelasting stijgt volgend jaar, dit betekent het voor jou
Brabant telt vier waterschappen:
Waterschap Aa en Maas*
- Iemand in een eenpersoonshuurwoning betaalt in 2026, 157,59 euro. Dat is 13,67 euro meer dan in 2025, een stijging van 9,5 procent.
- Een gezin met koopwoning (WOZ-waarde 460.000 euro) betaalt in 2026, 433,17 euro. Dat is 42,99 euro meer dan in 2025, een stijging van 11 procent.
- Een agrarisch bedrijf (60 hectare) betaalt in 2026, 7050,66 euro. Dat is 543,71 euro minder dan in 2025, een daling van 7,2 procent. Volgens een woordvoerder heeft de verlaging te maken met 'scheefgroei uit het verleden die wordt opgelost'.
*De nieuwe tarieven worden vrijdag vastgesteld
Waterschap De Dommel**
- Iemand in een eenpersoonshuurwoning betaalt in 2026, 145,08 euro. Dat is 13,42 euro meer dan in 2025, een stijging van 10,2 procent.
- Een gezin met een koopwoning (WOZ-waarde 370.000 euro) betaalt in 2026, 377,08 euro. Dat is 26,89 euro meer dan in 2025, een stijging van 7,68 procent.
- Een agrarisch bedrijf (25 hectare) betaalt in 2026, 2579,41 euro. Dat is 188,05 euro meer dan in 2025, een stijging van 7,86 procent.
**De nieuwe tarieven worden volgende week woensdag vastgesteld
Waterschap Brabantse Delta
- Iemand in een eenpersoonshuurwoning betaalt in 2026, 172 euro. Dat is 11 euro meer dan in 2025, een stijging van 6,9 procent.
- Een gezin met een koopwoning (WOZ-waarde 370.000 euro) betaalt in 2026, 449 euro. Dat is 7 euro meer dan in 2025, een stijging van 1,6 procent.
- Een agrarisch bedrijf (50 hectare) betaalt in 2026 6240 euro. Dat is 1108 euro meer dan in 2025, een stijging van 21,6 procent.
Volgens Brabantse Delta gaan waarde en omvang van landbouwgrond zwaarder meewegen in de verdeling van de kosten, waardoor boeren en eigenaren van ongebouwd land relatief meer gaan betalen dan voorheen.
Waterschap Rivierenland***
- Iemand in een eenpersoonshuurwoning betaalt in 2026, 224 euro. Dat is 12 euro meer dan in 2025, een stijging van 5,6 procent.
- Een gezin met een koopwoning (WOZ-waarde 370.000 euro) betaalt in 2026, 531 euro. Dat is 44 euro meer dan in 2025, een stijging van 9 procent.
- Een agrarisch bedrijf (60 hectare) betaalt in 2026, 7959 euro. Dat is 719 euro meer dan in 2025, een stijging van 9,9 procent.
***De nieuwe tarieven worden op 21 november vastgesteld
Waarom stijgen de prijzen?
Kostenstijgingen én klimaatverandering spelen een grote rol. Er zijn maatregelen nodig om beter om te gaan met extreem weer, zoals droogte en wateroverlast. Ook moeten dijken worden versterkt, onder meer langs de Maas.
Daarnaast investeren de waterschappen in het zuiveren van rioolwater, om bijvoorbeeld medicijnresten en PFAS uit afvalwater te verwijderen. Ook gaat geld naar digitale veiligheid en innovaties, zoals een innovatielab in Breda.
Waarom verschillen de tarieven per waterschap?
Elk waterschap bepaalt zijn eigen tarieven. Volgens de Unie van Waterschappen komt dat door verschillen tussen gebieden: hoogte, verstedelijking, kwetsbare natuur en het aantal kilometers dijk.
Kort gezegd: boeren en burgers gaan overal meer betalen, maar de stijging verschilt per waterschap.